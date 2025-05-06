الإقتصاد

“تداول” تطلق منصة رقمية

صحيفة البلادaccess_time9 / ذو القعدة / 1446 هـ       6 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض
أطلقت مجموعة تداول السعودية تطبيق “STG” كمنصة رقمية، تمثل نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي للسوق المالية السعودية. يوفر التطبيق تجربة سلسة ومتعددة المزايا، وتمكن المشاركين من الوصول الفوري إلى خدمات وبيانات السوق، وإنشاء قوائم متابعة مخصصة، بالإضافة إلى متابعة محافظهم الاستثمارية بكفاءة عالية تعزز اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة. من جهة ثانية أغلق مؤشر “تاسي” تعاملات (الاثنين) باللون الأخضر عند مستوى 11,422 نقطة، وتجاوزت التداولات 5 مليارات ريال، وسجلت أسهم 153 شركة ارتفاعا في قيمتها, فيما تراجعت أسهم 84 شركة . كما أغلق مؤشر السوق الموازية (نمو) مرتفعًا، وبلغت تداولاته 37 مليون ريال.

صحيفة البلاد

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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