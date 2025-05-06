“تداول” تطلق منصة رقمية

البلاد – الرياض

أطلقت مجموعة تداول السعودية تطبيق “STG” كمنصة رقمية، تمثل نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي للسوق المالية السعودية. يوفر التطبيق تجربة سلسة ومتعددة المزايا، وتمكن المشاركين من الوصول الفوري إلى خدمات وبيانات السوق، وإنشاء قوائم متابعة مخصصة، بالإضافة إلى متابعة محافظهم الاستثمارية بكفاءة عالية تعزز اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة. من جهة ثانية أغلق مؤشر “تاسي” تعاملات (الاثنين) باللون الأخضر عند مستوى 11,422 نقطة، وتجاوزت التداولات 5 مليارات ريال، وسجلت أسهم 153 شركة ارتفاعا في قيمتها, فيما تراجعت أسهم 84 شركة . كما أغلق مؤشر السوق الموازية (نمو) مرتفعًا، وبلغت تداولاته 37 مليون ريال.