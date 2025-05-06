متابعات المعرض الدولي الأول العائم للامتياز التجاري على متن أرويا كروز.. نافذة الامتياز السعودي نحو العالمية

البلاد- جدة شهدت أرويا كروز، السفينة السياحية الفاخرة التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، انطلاق فعاليات المعرض الدولي الأول العائم للامتياز التجاري، في تجربة غير مسبوقة تجمع بين السياحة الفاخرة والفرص الاستثمارية في بيئة مبتكرة، تعكس طموح رؤية المملكة 2030. وخلال اليومين الأولين من المعرض، تفاعل المشاركون من أكثر من 24 دولة مع عدد من رواد الأعمال والمستثمرين المحليين والدوليين، وسط أجواء حيوية مليئة بالنقاشات والتجارب الملهمة. كما احتضن الحدث أكثر من 10 ورش عمل تفاعلية قدمها خبراء ومتحدثون من مختلف الدول المشاركة، ناقشوا خلالها تحديات وتوجهات الامتياز التجاري عالميًا، وفرص التوسع والتعاون في الأسواق الدولية. تميزت فعاليات المعرض بزيارة مكثفة من المستثمرين للمعرض المصاحب، والذي ضم عددًا من أبرز العلامات التجارية السعودية ذات الطموح للتوسع الإقليمي والعالمي، حيث عُرضت نماذج ناجحة وتجارب محلية تسعى نحو العالمية بثقة واحترافية. وكان من أبرز إنجازات المعرض، الإعلان عن تدشين منصة إلكترونية متخصصة لدعم العلامات السعودية على مستوى العالم، تهدف إلى تسهيل الربط بين المانحين والممنوحين من مختلف الدول، وتقديم حلول رقمية للتوسع الدولي. كما تم تدشين شركة وطنية لتحالف العلامات التجارية السعودية، تعمل على التوسع الجماعي في أسواق استراتيجية، لتعزيز القوة التفاوضية والتشغيلية للمشاريع المحلية. كما شهد الحفل توقيع عدد من اتفاقيات التعاون الإستراتيجية، أبرزها بين:

– اللجنة الوطنية للامتياز التجاري التابعة لاتحاد الغرف السعودية

– الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)

– بنك التنمية الاجتماعية

– جمعية ملاك المطاعم والمقاهي السعودية وشرف المعرض بمشاركة عدد من المنظمات العالمية المختصة في قطاع الامتياز التجاري، إلى جانب وفود رسمية وممثلين عن قطاعات استثمارية شاركت عبر ورش عمل للتعريف بالسوق من دول عدة منها المملكة المتحدة، وروسيا، وكرواتيا، والصين، وكوريا الجنوبية، وغيرها. ويستمر المعرض على مدار ثلاثة أيام، في تجربة تُعد الأولى من نوعها، تمزج بين عالم الأعمال والضيافة والسياحة، وتُبرز الهوية السعودية في قالب عالمي، ما يعكس روح التحديث والانفتاح الاقتصادي الذي تنتهجه المملكة في ظل رؤية 2030.