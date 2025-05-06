“المالية” معلنة نتائج الميزانية للربع الأول: 263.6 مليار ريال إيرادات و322 ملياراً مصروفات

البلاد – الرياض

سجلت الميزانية العامة للمملكة للربع الأول من العام الحالي 2025، إيرادات بقيمة 263.6 مليار ريال، والمصروفات 322.3 مليار.

وكشفت وزارة المالية في بيانها للنتائج الفعلية، أمس الاثنين ، أن الإيرادات النفطية بلغت 149.8 مليار ريال منخفضة بنسبة 18 % عن إيرادات الربع المماثل من عام 2024 ، التي بلغت حينها 181.9 مليار ريال، في حين بلغت الإرادات غير النفطية 113.8 مليار ريال، مرتفعة 2 % عن إيرادات الربع المماثل من العام السابق التي بلغت 111.5 مليار ريال.

وأوضح البيان أن تمويل عجز الميزانية خلال الربع الأول البالغ 58.7 مليار ريال، جاء عبر أدوات الدين .. في الوقت نفسه حافظ الاحتياطي العام للدولة على رصيده فوق 390 مليار ريال.

ويعكس حجم الإنفاق والنمو غير النفطي ، استمرار خطط المملكة لتحفيز النمو الاقتصادي ومواصلة تنفيذ المشاريع الكبرى ضمن “رؤية السعودية 2030” وتحفيز الاستثمارات في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم بالتقلبات والتحديات.

وكان البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025م، قد توقّع أن يبلغ إجمالي النفقات ما يقارب 1285 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1184 مليار ريال، مع تأكيد استمرار تبني سياسات الإنفاق التوسعي الاستراتيجي الذي يدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.