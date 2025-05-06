الرياضة القادسية بطل المملكة للمصارعة الرومانية

البلاد- الدمام توج فريق القادسية بالمركز الأول وكأس بطولة المملكة للمصارعة الرومانية، من بين 32 فريقًا مشاركًا في المنافسات التي استضافتها منطقة عسير. جمع الفريق القدساوي 13 ميدالية متنوعة في فئتي الرومانية والحرة، بواقع خمس ميداليات ذهبية، وثلاث ميداليات فضية، وخمس ميداليات برونزية. ففي المصارعة الرومانية، أحرز اللاعبون: حمد مجرشي، علي مجرشي، محمد مصطفى، الميداليات الذهبية، بينما حصل كل من مساعد بدر، أحمد مجرشي، الميدالية الفضية، ونال بندر الشامسي، مهند مجرشي عبدالرحمن عارف، الميداليات البرونزية. أما في المصارعة الحرة، فحقق الفريق المركز الثالث، حيث أحرز كل من محمد مصطفى، فهاد المسعري، الميدالية الذهبية، وعبدالله المسعري الميدالية الفضية، ونال حسن الدوسري وعبيد مجرشي الميدالية البرونزية. وحصل النجم محمد مصطفى على جائزة أفضل لاعب في البطولة، نظير مستواه المميز. من جهته، أبدى إداري فريق القادسية للمصارعة، مساعد الخيبري، سعادته بما تحقق من نتائج إيجابية، مؤكدًا أن الفريق أظهر تطورًا ملحوظًا ومستويات فنية تصاعدية في بطولات الموسم الجاري وقال: “الحمدلله على تحقيق الإنجاز والحصاد، ونبارك لإخواني اللاعبين هذا التتويج المستحق، ونشكر إدارة النادي على دعمها المستمر، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات فيما تبقى من بطولات الموسم.”