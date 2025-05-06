الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية

البلاد- الرياض

تستضيف العاصمة الرياض، النسخة الأولى من “منتدى حوار المدن العربية الأوروبية”، خلال الفترة من 11 إلى 13 مايو الجاري، بتنظيم من أمانة منطقة الرياض تحت شعار “شراكات المدن لمستقبل أفضل”، بالشراكة مع المعهد العربي لإنماء المدن، ومنصة PLATFORMA الأوروبية، والوكالة الدولية لاتحاد البلديات الهولندية.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز دبلوماسية المدن، وتوسيع الشراكات الحضرية بين العالمين العربي والأوروبي، عبر جدول أعمال يتناول قضايا رئيسة في الإدارة المحلية، والتخطيط الحضري، بالإضافة إلى التحول الرقمي، والاستدامة البيئية والمالية.