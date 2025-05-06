ارتفاع معدلات التوظيف بالقطاع الخاص

البلاد – الرياض

أظهر مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض، زيادة قوية في مستويات التوظيف في القطاع الخاص بالمملكة خلال شهر أبريل ، محققا أسرع وتيرة له في عشر سنوات ، حيث وسعت الشركات من قدرتها على التوظيف استجابة لزيادة النشاط. وسجل مؤشر مديري المشتريات 55.6 نقطة في شهر أبريل، مما يعكس التحسن القوي في ظروف الأعمال على مستوى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط. وطبقا للمؤشر ، جاءت الزيادة في التوظيف مدعومة بارتفاع المبيعات وزيادة نشاط الأعمال التجارية بدرجة كبيرة في الشركات بداية الربع الثاني ، وفي ظل زيادة أعداد السائحين في المملكة. وطبقا لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي خلال المؤتمر الدولي لسوق العمل في الرياض ، ارتفع عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص خلال 4 سنوات من 1.7 مليون إلى 2.4 مليون بنهاية عام 2024.