“أداء” يعزز الكفاءة المؤسسية للأجهزة العامة

البلاد ــ الرياض

أطلق المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة “أداء” دورة تقييم ممارسات إدارة الأداء -الأولى من نوعها- التي تهدف إلى دعم وتمكين الأجهزة العامة من تطوير قدراتها الداخلية في مجالات إدارة وقياس الأداء، وذلك من خلال تسليط الضوء على أبرز نقاط القوة وفرص التحسين، وتحديد الإجراءات اللازمة للارتقاء بمستوى الممارسات المؤسسية.

وأوضح المركز أن الخدمة تسهم في تحديد فرص التحسين الفردية لكل جهاز حكومي، إلى جانب رصد الفرص المشتركة بين الأجهزة العامة، بما يمكّن “أداء” من تطوير أدوات وخدمات تتناسب مع الاحتياجات الفعلية للأجهزة. يأتي إطلاق هذه الدورة في سياق خطة تصاعدية سنوية، تهدف إلى توسيع نطاق التقييم ليشمل (95) جهازًا حكوميًا بحلول عام 2027م، حيث قيّم المركز خلال العام الماضي (29) جهازًا، فيما يستهدف هذا العام (38) جهازًا عامًا، موزعة بواقع 19 تقييمًا تفصيليًا، و19 تقييمًا للأساسيات، ضمن الدورة التاسعة التي ينفذها المركز منذ انطلاق البرنامج في عام 2017م.وتشمل مجالات التقييم خمسة محاور رئيسة هي: (إدارة الإستراتيجية، وإدارة الأداء، وإدارة المبادرات، وإدارة التغيير وثقافة الأداء، وإدارة تجربة المستفيد للأجهزة التي تقدم خدمات للمستفيدين من أفراد أو مؤسسات)، حيث يتناول كل محور عددًا من العناصر التفصيلية، التي تُسهم في تعزيز فعالية وكفاءة الأداء المؤسسي.