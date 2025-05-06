أخضر الصالات تحت 20 عامًا يُقيم معسكرًا تدريبيًا في الدمام استعدادًا لأولمبياد آسيا

هاني البشر – جدة

يُقيم المنتخب الوطني لكرة قدم الصالات تحت 20 عامًا معسكرًا تدريبيًا في مدينة الدمام خلال الفترة من 8 إلى 18 مايو 2025، وذلك ضمن تحضيراته للمشاركة في أولمبياد آسيا لكرة قدم الصالات، المقرر إقامته في مملكة البحرين خلال شهر أكتوبر المقبل.

وأعلن المدير الفني للمنتخب، مبارك بن علي الشهراني، قائمة اللاعبين المشاركين في المعسكر، التي ضمّت 18 لاعبًا، هم: أحمد الدوغاني، محمد العوفي، يزن الحربي، مالك فقيهي، عبدالملك مارديني، مبارك الدوسري، عبدالله اليزيدي، عدي فلاتة، وهيب الغروي، حسين آل شقيح، فهد المصعبي، عبدالله الشايقي، أحمد حاوي، خالد هملان، مساعد بن غانم، سيف الشهري، عبده سفياني، وناصر جمعان.

ويخوض “أخضر الصالات” خلال المعسكر مباراتين وديتين أمام منتخب الكويت، إلى جانب تنفيذ برنامج تدريبي يومي يتضمن التمارين الفنية والبدنية، بهدف رفع الجاهزية الفنية وتعزيز الانسجام بين عناصر الفريق.