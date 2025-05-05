4,4 طن مشتريات سبائك الذهب

البلاد – جدة

كشف مجلس الذهب العالمي، أن مشتريات السبائك والعملات الذهبية في المملكة العربية السعودية ارتفعت إلى 4.4 طن في الربع الأول من العام الحالي 2025. وكانت المشتريات من السبائك والعملات في عام 2024 قد سجلت أعلى مستوياتها منذ عام 2014، ومن المتوقع أن يصل إلى 6.32 طن بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.38 %. وعلى الصعيد العالمي، أوضح التقرير أن مشتريات السبائك والعملات الذهبية بلغت 325.4 طن في الربع الأول.

ويقدر احتياطي السعودية من الذهب بنحو 323.07 طنًّا، بنهاية الربع الأول 2024م، ويبلغ عدد المصانع المنتجة لسبائك الذهب والفضة في المملكة نحو 6 مصانع، تتجاوز استثماراتها 7 مليارات ريال.