الإقتصاد

4,4 طن مشتريات سبائك الذهب

صحيفة البلادaccess_time8 / ذو القعدة / 1446 هـ       5 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – جدة
كشف مجلس الذهب العالمي، أن مشتريات السبائك والعملات الذهبية في المملكة العربية السعودية ارتفعت إلى 4.4 طن في الربع الأول من العام الحالي 2025. وكانت المشتريات من السبائك والعملات في عام 2024 قد سجلت أعلى مستوياتها منذ عام 2014، ومن المتوقع أن يصل إلى 6.32 طن بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.38 %. وعلى الصعيد العالمي، أوضح التقرير أن مشتريات السبائك والعملات الذهبية بلغت 325.4 طن في الربع الأول.
ويقدر احتياطي السعودية من الذهب بنحو 323.07 طنًّا، بنهاية الربع الأول 2024م، ويبلغ عدد المصانع المنتجة لسبائك الذهب والفضة في المملكة نحو 6 مصانع، تتجاوز استثماراتها 7 مليارات ريال.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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