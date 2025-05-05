الإقتصاد

148 مليار ريال إنفاق المستهلكين

صحيفة البلادaccess_time8 / ذو القعدة / 1446 هـ       5 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – جدة
شهد إنفاق المستهلكين في المملكة أعلى مستوياته خلال مارس الماضي، والذي تزامن مع شهر رمضان وموسم العمرة وعيد الفطر، ليبلغ 148 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 17 % عن الشهر المماثل من عام 2024.
وارتفعت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع خلال نفس الفترة بنسبة 10 % لتصل إلى نحو 65.7 مليار ريال ، وسجلت السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي ارتفاعا بنحو 8 % لتصل إلى نحو 54.8 مليار ريال في السياق، ارتفعت مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات مدى، إلى 27.5 مليار ريال خلال شهر مارس 2025، وبنسبة 73 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. وبحسب البيانات الشهرية للبنك المركزي السعودي “ساما”، تمت هذه المبيعات من خلال 147.6 مليون عملية.

صحيفة البلاد

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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