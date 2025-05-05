148 مليار ريال إنفاق المستهلكين

البلاد – جدة

شهد إنفاق المستهلكين في المملكة أعلى مستوياته خلال مارس الماضي، والذي تزامن مع شهر رمضان وموسم العمرة وعيد الفطر، ليبلغ 148 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 17 % عن الشهر المماثل من عام 2024.

وارتفعت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع خلال نفس الفترة بنسبة 10 % لتصل إلى نحو 65.7 مليار ريال ، وسجلت السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي ارتفاعا بنحو 8 % لتصل إلى نحو 54.8 مليار ريال في السياق، ارتفعت مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات مدى، إلى 27.5 مليار ريال خلال شهر مارس 2025، وبنسبة 73 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. وبحسب البيانات الشهرية للبنك المركزي السعودي “ساما”، تمت هذه المبيعات من خلال 147.6 مليون عملية.