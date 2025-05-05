122 سفيرا ودبلوماسيا يشهدون لحظة الغروب على كثبان “شيبة” الرملية

حقل شيبة -واس
كان غروب شمس يوم أمس الخميس السادس عشر من ديسمبر مختلفا جدا، بل لحظة قد لا تتكرر في حياة 122 من السفراء وأسرهم وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، عندما شهدوا أجمل غروب للشمس على قمة مطل الرمال الذهبية في حقل شيبة النفطي التابع لشركة أرامكو السعودية في قلب صحراء الربع الخالي.
لقد أجمع الدبلوماسيون أن الصور الفوتوغرافية التي التقطوها لغروب الشمس أعلى المطل في “شيبة” لحظات تاريخية في حياتهم، بل إن بعضهم صرح أن “شيبة” أجمل مكان طبيعي رآه في حياته، ليتسابق السفراء والدبلوماسيون وأطفالهم وأفراد أسرهم للصعود إلى قمة جبل الرمال في “شيبة” لالتقاط الصور وشهود لحظة غروب الشمس.
وكان السفراء والدبلوماسيون وأفراد أسرهم قد انطلقوا من الرياض مستقلين طائرتين من طائرات شركة أرامكو في رحلة نظمتها وكالة المراسم بوزارة الخارجية بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية لاطلاعهم على منجزات الوطن الاقتصادية، ليعودوا في الليل محملين بذكريات جميلة يقولون إنهم سيروونها لأصدقائهم وزملائهم عن واحد من أجمل الأماكن التي زاروها في حياتهم.
ورافقت وكالة الأنباء السعودية “واس” السفراء والدبلوماسيين في رحلتهم إلى حقل “شيبة” ورصدت مشاعرهم وانطباعاتهم، فكان السفير الروماني لدى المملكة الدكتور أيون دوبريتش أول المعبرين. يقول السفير دوبريتش “اسمحوا لي أولا أن أنقل تحياتي ومحبتي للإخوة السعوديين، وأريد أن أشكر وزارة الخارجية السعودية لمبادرتها الممتازة في ترتيب زيارة هذا الحقل البترولي، وإلى وزارة البترول وشركة أرامكو”.
ويضيف “كذلك أريد أن أبدي سعادتي وسعادة الشعب الروماني كله بنجاح العملية الجراحية لخادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وأتشرف أن أنقل إلى الشعب السعودي الصديق محبتنا وسرورنا متمنين لخادم الحرمين الشريفين الشفاء العاجل والعودة إلى الوطن”.
وينتقل السفير دوبريتش للحديث عن الرحلة فيقول “أريد أن أشير إلى أني كتبت رسالة الدكتوراه عن اقتصاديات دول الخليج العربية، وطبعا كانت اقتصاديات المملكة العربية السعودية بما فيها البترول السعودي في المقدمة، وكتبت عن الربع الخالي، وقلت في أطروحتي للدكتوراه إنه ليس ربعا خاليا بل واعد جدا بالنسبة لاحتياطيات البترول والغاز، وكان هذا قبل بداية إنتاج هذا الحقل”.
ويضيف “كنت هنا في السعودية عام 1998م قائم بالأعمال في السفارة الرومانية بالرياض، وسررت جدا لما بدأ الإنتاج لأن هذا برهن أن ما كتبته في أطروحتي للدكتوراه كان صحيحا جدا”.
كان غروب شمس يوم أمس الخميس السادس عشر من ديسمبر مختلفا جدا، بل لحظة قد لا تتكرر في حياة 122 من السفراء وأسرهم وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، عندما شهدوا أجمل غروب للشمس على قمة مطل الرمال الذهبية في حقل شيبة النفطي التابع لشركة أرامكو السعودية في قلب صحراء الربع الخالي.
لقد أجمع الدبلوماسيون أن الصور الفوتوغرافية التي التقطوها لغروب الشمس أعلى المطل في “شيبة” لحظات تاريخية في حياتهم، بل إن بعضهم صرح أن “شيبة” أجمل مكان طبيعي رآه في حياته، ليتسابق السفراء والدبلوماسيون وأطفالهم وأفراد أسرهم للصعود إلى قمة جبل الرمال في “شيبة” لالتقاط الصور وشهود لحظة غروب الشمس.
وكان السفراء والدبلوماسيون وأفراد أسرهم قد انطلقوا من الرياض مستقلين طائرتين من طائرات شركة أرامكو في رحلة نظمتها وكالة المراسم بوزارة الخارجية بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية لاطلاعهم على منجزات الوطن الاقتصادية، ليعودوا في الليل محملين بذكريات جميلة يقولون إنهم سيروونها لأصدقائهم وزملائهم عن واحد من أجمل الأماكن التي زاروها في حياتهم.
ورافقت وكالة الأنباء السعودية “واس” السفراء والدبلوماسيين في رحلتهم إلى حقل “شيبة” ورصدت مشاعرهم وانطباعاتهم، فكان السفير الروماني لدى المملكة الدكتور أيون دوبريتش أول المعبرين. يقول السفير دوبريتش “اسمحوا لي أولا أن أنقل تحياتي ومحبتي للإخوة السعوديين، وأريد أن أشكر وزارة الخارجية السعودية لمبادرتها الممتازة في ترتيب زيارة هذا الحقل البترولي، وإلى وزارة البترول وشركة أرامكو”.
ويضيف “كذلك أريد أن أبدي سعادتي وسعادة الشعب الروماني كله بنجاح العملية الجراحية لخادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وأتشرف أن أنقل إلى الشعب السعودي الصديق محبتنا وسرورنا متمنين لخادم الحرمين الشريفين الشفاء العاجل والعودة إلى الوطن”.
وينتقل السفير دوبريتش للحديث عن الرحلة فيقول “أريد أن أشير إلى أني كتبت رسالة الدكتوراه عن اقتصاديات دول الخليج العربية، وطبعا كانت اقتصاديات المملكة العربية السعودية بما فيها البترول السعودي في المقدمة، وكتبت عن الربع الخالي، وقلت في أطروحتي للدكتوراه إنه ليس ربعا خاليا بل واعد جدا بالنسبة لاحتياطيات البترول والغاز، وكان هذا قبل بداية إنتاج هذا الحقل”.
ويضيف “كنت هنا في السعودية عام 1998م قائم بالأعمال في السفارة الرومانية بالرياض، وسررت جدا لما بدأ الإنتاج لأن هذا برهن أن ما كتبته في أطروحتي للدكتوراه كان صحيحا جدا”.