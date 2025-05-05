ميزانية الربع الأول.. الإيرادات 263.6 مليار والمصروفات 322 ملياراً

انخفاض الإيرادات النفطية إلى 150 ملياراً وارتفاع غير النفطية إلى 113.8 مليار ريال

أعلنت وزارة المالية، اليوم (الاثنين)، النتائج الفعلية لأداء الميزانية للربع الأول من 2025، التي سجلت إيرادات بقيمة 263.6 مليار ريال، والمصروفات 322.3، فيما بلغ العجز 58.7 مليار ريال.

وكشف بيان الميزانية أن الإيرادات النفطية بلغت 149.8 مليار ريال منخفضة بنسبة 18% عن إيرادات الربع المماثل من عام 2024 والتي بلغت حينها 181.9 مليار ريال، في حين بلغت الإرادات غير النفطية 113.8 مليار ريال، مرتفعة 2% عن إيرادات الربع المماثل من العام السابق والتي بلغت 111.5 مليار ريال.

وجاءت أبرز مصروفات الميزانية في الربع الأول على القطاعات التالية: الصحة والتنمية الاجتماعية 72.2 مليار ريال، والتعليم 53.9 مليار ريال، والقطاع العسكري 51.3 مليار ريال، والبنود العامة 42 مليار ريال، والأمن والمناطق الإدارية 30.3 مليار ريال.

وأوضح البيان أن تمويل عجز الميزانية خلال الربع الأول البالغ 58.7 مليار ريال، جاء عبر أدوات الدين.

يذكر أن البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025م، توقّع أن يبلغ إجمالي النفقات ما يقارب 1285 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1184 مليار ريال، مسجلاً عجزاً بنسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تأكيد استمرار الحكومة بتبني سياسات الإنفاق التوسعي الاستراتيجي الذي يدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.