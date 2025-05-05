مورينيو يقترب من تدريب الهلال

كشفت تقارير إعلامية موثوقة عن اقتراب نادي الهلال من التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني الحالي لفريق فنربخشة التركي، ليكون خلفًا لمواطنه جورجي جيسوس الذي أنهى النادي تعاقده معه رسميًا خلال الأيام الماضية.
وأعلنت إدارة الهلال التوصل إلى اتفاق ودي مع المدرب جورجي جيسوس لإنهاء العلاقة التعاقدية، بعد سلسلة من النتائج السلبية في الموسم الجاري 2024–2025، والتي لم ترقَ إلى طموحات الجماهير والإدارة.
وعلى الرغم من أن جيسوس قاد الهلال إلى ثلاثية محلية تاريخية في الموسم الماضي، بالإضافة إلى كأس السوبر السعودي في بداية الموسم الحالي، فإن الخروج من دوري أبطال آسيا للنخبة على يد الأهلي (3–1)، وتراجع الأداء الفني، كانا السبب الرئيس في نهاية العلاقة.
بحسب الإعلامي الرياضي الموثوق بن جاكوبس، فإن الهلال وضع اسم جوزيه مورينيو على رأس قائمة المدربين المستهدفين، وهناك نقاشات فعلية جارية بين الطرفين لبحث إمكانية التوقيع معه.
وأكد جاكوبس أن مورينيو غير راضٍ عن وضعه الحالي في فنربخشة التركي، ويشعر بـ”إحباط كبير” خاصة بعد خسارته أمام بشكتاش في الدوري المحلي، بالإضافة إلى الإقصاء الأوروبي أمام رينجرز الأسكتلندي، ما يعزز من فرص رحيله.
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