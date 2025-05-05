الإقتصاد

موجز

صحيفة البلادaccess_time8 / ذو القعدة / 1446 هـ       5 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

فرص في جدة

طرحت أمانة محافظة جدة حزمة من الفرص الاستثمارية الجديدة، تشمل أنشطة تجارية، وترفيهية، ورياضية، وسكنية، وتعليمية، وصناعية، تتجاوز مساحاتها مليون متر مربع، وذلك في إطار دعم التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة. وتتضمن الحزمة، 13 فرصة مخصصة للأنشطة التجارية، كما طرحت الأمانة 8 فرص لإقامة حدائق عامة ، مشيرةً إلى أن مواعيد فتح المظاريف بدأت في 1 مايو 2025 وتستمر حتى 8 يوليو 2025.

الملكية الفكرية

نظمت غرفة جازان لقاءً مفتوحًا على مسرح الغرفة في مدينة جيزان أمس، مع الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز السويلم، سلّط خلاله الضوء على تحديات الملكية الفكرية في قطاع الأعمال، ودور الهيئة في حماية الاقتصاد والابتكار ودورها التكاملي مع القطاع الخاص لحماية حقوق الملكية الفكرية، ودعم رجال وسيدات الأعمال والملاك والمبتكرين والمبدعين والمخترعين والمفكرين وغيرهم.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *