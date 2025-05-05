فرص في جدة

طرحت أمانة محافظة جدة حزمة من الفرص الاستثمارية الجديدة، تشمل أنشطة تجارية، وترفيهية، ورياضية، وسكنية، وتعليمية، وصناعية، تتجاوز مساحاتها مليون متر مربع، وذلك في إطار دعم التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة. وتتضمن الحزمة، 13 فرصة مخصصة للأنشطة التجارية، كما طرحت الأمانة 8 فرص لإقامة حدائق عامة ، مشيرةً إلى أن مواعيد فتح المظاريف بدأت في 1 مايو 2025 وتستمر حتى 8 يوليو 2025.

الملكية الفكرية

نظمت غرفة جازان لقاءً مفتوحًا على مسرح الغرفة في مدينة جيزان أمس، مع الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز السويلم، سلّط خلاله الضوء على تحديات الملكية الفكرية في قطاع الأعمال، ودور الهيئة في حماية الاقتصاد والابتكار ودورها التكاملي مع القطاع الخاص لحماية حقوق الملكية الفكرية، ودعم رجال وسيدات الأعمال والملاك والمبتكرين والمبدعين والمخترعين والمفكرين وغيرهم.