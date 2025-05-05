كانيلو ألفاريز يفوز ببطولة العالم بلا منازع للوزن المتوسط الفائق ضمن فعاليات موسم الرياض

البلاد- الرياض
تُوّج المكسيكي كانيلو ألفاريز بلقب بطل العالم بلا منازع في الوزن المتوسط الفائق، بعد فوزه على الكوبي وليام سكول، ضمن نزال عالمي أُقيم تحت مظلة موسم الرياض في anb arena، بحضور معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للملاكمة المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ.
تُوّج المكسيكي كانيلو ألفاريز بلقب بطل العالم بلا منازع في الوزن المتوسط الفائق، بعد فوزه على الكوبي وليام سكول، ضمن نزال عالمي أُقيم تحت مظلة موسم الرياض في anb arena، بحضور معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للملاكمة المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ.
ونجح ألفاريز في حصد ألقاب منظمات الملاكمة الأربع الكبرى: منظمة الملاكمة العالمية (WBO)، الاتحاد الدولي للملاكمة (IBF)، الرابطة العالمية للملاكمة (WBA)، والمجلس العالمي للملاكمة (WBC)، إلى جانب حزام مجلة “ذا رينغ” (The Ring)، ليؤكد تفوقه على مستوى النخبة في فئة الوزن المتوسط الفائق.
وعقب النزال، أعلن معاليه عن مواجهة مرتقبة ستجمع بين كانيلو ألفاريز والملاكم الأمريكي الشهير تيرينس كروفورد، إذ صعد الأخير إلى الحلبة لمواجهة ألفاريز وجهًا لوجه، في تمهيد لنزال سيقام يوم 12 سبتمبر المقبل بمدينة لاس فيغاس الأمريكية، وُصف بأنه “نزال القرن”.
وشهد الحدث سلسلة من النزالات أبرزها فوز الملاكم السعودي محمد العقل على المكسيكي ألكساندر موراليس في فئة السوبر ريشة.
وفي فئة الوزن الخفيف الثقيل تفوق الكوبي برايان ليون على المكسيكي آرون روشا بالنقاط بعد أداء مميز على مدار ست جولات، بينما نجح المكسيكي ماركو فيردي في حسم نزال الوزن المتوسط أمام ميشيل بولينا بالضربة القاضية في الجولة الأولى.
وفي منافسات الوزن الثقيل فاز البريطاني ريتشارد رياكبوره على الأرجنتيني كيفن نيكولاس إسبيندولا بعد انسحاب الأخير في الجولة الرابعة, فيما انتهت مواجهة الكونغولي مارتن باكولي والنيجيري إيفي أجاجبا بالتعادل؛ مما يفتح الباب أمام نزال إعادة بين الطرفين.
وتمكن المكسيكي خايمي مونغويا من تأكيد تفوقه في نزال الإعادة على الأرجنتيني برونو سوراسي، فيما تُوج السويدي بادو جاك بلقب المجلس العالمي للملاكمة (WBC) في وزن الكروزر بعد فوزه على الأرمني نورير ميكائيليان في نزال امتد 12 جولة.
ويُعد هذا الحدث الرياضي العالمي الأول من نوعه الذي يُقام خارج الولايات المتحدة والمكسيك، ويعكس المكانة المتنامية للمملكة العربية السعودية مركزًا رائدًا لاستضافة أبرز البطولات الرياضية العالمية في مختلف المجالات.