علامات سعودية تُبحر بثقة في أول معرض امتياز عائم

البلاد- جدة
انطلقت اليوم الاثنين على متن السفينة السياحية الفاخرة “أرويا كروز”، فعاليات المعرض الدولي العائم الأول للامتياز التجاري، بمشاركة نخبة من رواد الأعمال والمستثمرين، وممثلي العلامات التجارية السعودية والعالمية، في خطوة نوعية؛ تهدف إلى دعم وتمكين العلامات السعودية من التوسع محليًا ودوليًا، وتعزيز فرص التعاون والاستثمار في قطاع الامتياز التجاري.
برنامج الافتتاح الرسمي
افتتحت فعاليات المعرض بعرض فيديو تعريفي عن اللجنة الوطنية للامتياز التجاري وأهدافها، تلاه السلام الملكي، ثم ألقى الأستاذ سلمان العنزي الكلمة الافتتاحية للحدث.
بعد ذلك، ألقى الدكتور خالد الغامدي، رئيس اللجنة الوطنية للامتياز التجاري، كلمته، تلتها كلمات الشركاء الإستراتيجيين، وهم، الأستاذ محمد يوسف ناغي، رئيس غرفة جدة، والمهندس محمد العوهلي، ومدير عام قطاع الزراعة وإنتاج الأغذية والامتياز التجاري بوزارة الاستثمار؛ والأستاذ نواف الرويس، نائب رئيس هيئة منشآت؛ الأستاذ عبدالله بن سعد الرويس، نائب الرئيس لقطاع الأعمال ببنك التنمية الاجتماعية.
نقلة نوعية للامتياز السعودي نحو العالمية
وأكد الدكتور خالد الغامدي، أن قطاع الامتياز التجاري في المملكة يشهد نموًا متسارعًا يعكس نضج السوق وثقة المستثمرين، مشيرًا إلى أن المعرض العائم لا يُعد مجرد منصة لعرض الفرص، بل يمثل انطلاقة حقيقية لتصدير “الامتياز السعودي للعالمية”، في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمار.
وكشف الغامدي عن إطلاق ثلاث مبادرات رئيسة خلال المعرض؛ تشمل تأسيس شركة وطنية لدعم الامتيازات التصديرية، وتدشين منصة لتيسير التوسع الدولي للعلامات السعودية، بالإضافة إلى إطلاق صندوق استثماري لدعم انتشار العلامات التجارية السعودية عالميًا.
وأوضح أن الأسواق العالمية باتت أكثر إقبالًا على المنتجات السعودية لما تتمتع به من جودة وموثوقية، مؤكدًا إدراج أكثر من 204 علامات تجارية سعودية على منصة الامتياز، مع نمو قيود الامتياز التجاري بنسبة 866% خلال السنوات الثلاث الماضية، ليصل إجمالي القيود إلى 1788 قيدًا.
أرقام ونجاحات واعدة
من جانبه، أشار إبراهيم الحسين، مدير إدارة خدمات الامتياز التجاري في هيئة “منشآت”، إلى أن المعرض يشكّل خطوة إستراتيجية نحو تمكين منظومة الامتياز التجاري؛ حيث بلغ عدد العلامات التجارية العاملة بنظام الامتياز أكثر من 1200 علامة بنهاية عام 2024، بنسبة نمو بلغت 38% مقارنة بالعام السابق، كما توفر المنصة أكثر من 22 ألف فرصة امتياز للمستثمرين.
وأضاف أن مركز الامتياز التجاري قدّم منذ تأسيسه أكثر من 5,000 استشارة، وتحقق من أهلية ما يزيد على 1,900 علامة، ورخّص لأكثر من 300 وسيط، مشيرًا إلى جهود المركز في تسوية النزاعات ودعم تطوير العلامات التجارية من خلال برامج تدريبية واستشارية متخصصة.