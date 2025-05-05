شددت على ضرورة حماية المدنيين.. السعودية: استهداف المرافق الحيوية بالسودان يهدد الاستقرار الإقليمي

البلاد – الرياض

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية، واستنكارها استهداف المرافق الحيوية والبنية التحتية في “بورتسودان وكسلا” بجمهورية السودان، وهو ما يمثل تهديدًا للاستقرار الإقليمي والأمن الوطني العربي والأفريقي، مطالبةً بالوقف الفوري للحرب في السودان، وتجنيبه وشعبه الشقيق المزيد من المعاناة والدمار. وجددت المملكة موقفها بأن الحل للأزمة هو حل سياسي سوداني- سوداني، يحترم سيادة ووحدة السودان، ويقوم على دعم مؤسسات الدولة السودانية.

وأكدت وزارة الخارجية رفض المملكة لهذه الانتهاكات، مشددةً على ضرورة توفير الحماية للمدنيين، وتنفيذ ما تم التوقيع عليه في إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في السودان) بتاريخ 11 مايو 2023م.

وشنّت مليشيا الدعم السريع هجمات بطائرات مسيّرة على مطاري كسلا وبورتسودان أمس، بينما تُسجّل المدن التي تسيطر عليها انتهاكات واسعة النطاق من نهب وقتل للمدنيين، بينما يتفشّى الدمار في مخيم زمزم نتيجة للاحتلال العسكري. ويُعد الهجوم على مطار بورتسودان الأول من نوعه في هذه المنطقة، حيث أسفر عن تعليق مؤقت للرحلات الجوية في المطار، بعد أن استهدفت المسيّرات قاعدة عثمان دقنة الجوية ومستودعات مدنية، ما أدى إلى بعض الأضرار دون وقوع إصابات بشرية. في المقابل، تمكنت الدفاعات الجوية للجيش السوداني من إسقاط عدد من الطائرات الهجومية. كما شنّت مليشيا الدعم السريع هجومًا آخر بالطائرات المسيّرة على مطار كسلا، بعد ساعات من هجوم بورتسودان، في خطوة تؤكد محاولات المليشيا توسيع رقعة الصراع عبر استهداف المطارات، والبنية التحتية الإستراتيجية في مناطق جديدة.