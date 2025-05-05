جامعة الملك عبدالعزيز تكرم الفائزين في الملتقى العلمي السادس عشر

البلاد- جدة

اختتمت اليوم الاثنين بجامعة الملك عبدالعزيز، ممثلة بعمادة شؤون الطلاب، فعاليات الملتقى العلمي السادس عشر لطلاب وطالبات الجامعة للعام الجامعي 1446هـ، بمركز الملك فيصل للمؤتمرات.

شهد الحفل جولة لرئيس الجامعة الدكتور طريف بن يوسف الأعمى، على المعرض المصاحب للملتقى، بالإضافة لتكريمه للطلبة الفائزين في المراكز الأولى من كل محور، وهي: محور البحث العلمي والأبحاث المنشورة في مجال صحة الانسان والطاقة والصناعة والحوسبة، والبيئة المستدامة والعلوم الأساسية ومحور الابتكار والريادة في مجال الابتكار والمشاريع الريادية، ومحور التقنية الرقمية في مجال الصناعة الرقمية، ومحور الخدمة المجتمعية في مجال المبادرات المجتمعية، ومحور الفنون الأدائية والبصرية في مجال الفنون البصرية، والفنون الأدائية والأعمال الأدبية، حيث بلغ اجمالي عدد المشاركات الطلابية “2521” مشاركة بجميع المجالات.

وهدف الملتقى إلى تعزيز رصانة البحث العلمي ومخرجاته التطبيقية وتأصيل مفهوم المشاريع الريادية وحاضنات الأعمال ونشر ثقافة التنمية المستدامة من خلال الإبداع والابتكار ودعم مهارات صناعة الإنسان وصيانة المجتمعات من خلال الأعمال الفنية والإعلامية الأصيلة والمتميزة بالإضافة لتوفير منصة إثرائية واقعية وافتراضية لإبراز المواهب وعرض النتاج العلمي الإبداعي الابتكاري والريادي للطلاب والطالبات وتنمية المهارات القيادية والوعي الذاتي وتدعيم المساهمة العلمية والفكرية الوطنية وإتاحة الفرصة للتنافس الشريف والعمل الجماعي وبناء جسور التواصل بين شباب وشابات الوطن .

وقد أوضحت رئيسة اللجنة العلمية للملتقى الدكتورة أماني بنت عليوي الرشيدي، بأن الطلاب والطالبات يمثلون جوهر هذا الحراك العلمي للمساهمة في نهضة الوطن وصناعة مستقبله في مسيرة البحث والابتكار والتي تشكل حجر الزاوية في بناء اقتصاد معرفي مستدام وأساس الرؤية الطموحة للمملكة، مشيرة إلى أن الملتقى سيعكس مدى رؤية الجامعة في بناء مجتمع علمي تنافسي يضع التنمية المستدامة نصب عينيه؛ بهدف تحقيق التميز الأكاديمي في مختلف المجالات ، كما أنه يقدم منصة متكاملة تتيح للطلاب والطالبات الفرصة لإبراز مواهبهم وابتكاراتهم العلمية مع التركيز على أولويات الجامعة البحثية بما يضمن توافق الجهود مع الاحتياجات الوطنية.