انطلاق المعرض العائم اليوم في جدة.. 60 مليار ريال سوق «الفرنشايز» في السعودية

البلاد – جدة

تستضيف محافظة جدة اليوم الاثنين ، المعرض الدولي الأول العائم للامتياز التجاري الذي تنظمه اللجنة الوطنية للامتياز التجاري، ويستمر حتى الخميس القادم.

ويعد هذا المعرض الحدث الاقتصادي الأبرز من نوعه بالعالم، ويشكل أهمية كبيرة لدعم العلامات التجارية السعودية “الفرنشايز”، والتوسع عالميًا من خلال تعزيز الفرص ، ويدفع عجلة قطاع الأعمال السعودي، ويضم آليات العمل لتحقيق مستهدفات المملكة في تصدير العلامات التجارية بما يضمن رفع مستوى القيمة السوقية للامتياز التجاري في المملكة. كما يهدف المعرض إلى دعم العلامات التجارية السعودية وتمكينها من التوسع محليًا ودوليًا، وتعزيز الوعي بقطاع الامتياز التجاري ، وتوفير منصة لعرض الفرص الاستثمارية وبناء جسور التعاون بين العلامات التجارية الناشئة والراسخة.

ومؤخرا دشنت اللجنة الوطنية للامتياز التجاري، الموقع الإلكتروني لأعمال المعرض، لإتاحة جميع المعلومات والتفاصيل حول أهداف المعرض وآليات التسجيل للعارضين والزوار.

وتجاوز عدد العلامات التجارية للامتياز التجاري في المملكة 1200 علامة تجارية عام 2024، ويقدر حجم السوق بأكثر من 60 مليار ريال ، بنسبة 60 % من حجم سوق الامتياز التجاري في الشرق الاوسط وإفريقيا الذي يقدر بنحو 30 مليار دولار