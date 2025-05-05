القيادة تتلقى دعوة من أمير قطر لحضور القمة العالمية للتنمية الاجتماعية

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان دعوتين من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لحضور القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية المقرر عقدها في الدوحة خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025م.
تسلّم الدعوتين وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية.
حضر الاستقبالَ وكيلُ وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة المشرف العامّ على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
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