“الزراعي” يستعرض فرص الاستثمار

البلاد – القطيف

أكد الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الزراعية منير بن فهد السهلي ، أهمية دور الصندوق الحيوي في تمويل مختلف أنشطة ومشاريع القطاع الزراعي، ودعم المزارعين ضمن برنامج التنمية الزراعية الريفية المستدامة حسب الميز النسبية للمناطق مع الحفاظ على استدامة الموارد، وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة في المشاريع الإنتاجية.

جاء ذلك خلال لقاء عمل نظّمه الصندوق بالتعاون مع غرفة الشرقية ، مع المستثمرين والمهتمين في مجال الاستثمار الزراعي، بحضور عددٍ من المزارعين وأعضاء الجمعيات التعاونية والمستثمرين في القطاع بالمنطقة الشرقية، وذلك في مقر الغرفة التجارية بمحافظة القطيف.

شهد اللقاء عرضًا لمنتجات الصندوق التمويلية وخدماته الائتمانية وآليات الاستفادة من هذه المنتجات ، والتعريف بالفرص في الاستثمار الزراعي من أفراد وشركات ومصانع تحويلية وجمعيات.