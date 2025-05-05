الجمعة… انطلاق الموسم الثاني من دوري المقاتلين المحترفين في جدة

هاني البشر- جدة

تشهد مدينة جدة ليلة استثنائية، يوم الجمعة المقبل، مع انطلاق الموسم الثاني من دوري المقاتلين المحترفين في صالة أونكيس، وهو الحدث الذي يُعد محطة بارزة في مشهد فنون القتال المختلطة لمقاتلي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لموسم 2025.

يتصدر النزالَ الرئيسي الإيرانيُّ محسن محمد صيفي (7-2)، حامل الحزام الذهبي في النسخة الماضية، حيث يواجه المصري أحمد السيسي (6-1)، ضمن فئة الوزن الخفيف، كما تشهد الفئة نفسها نزالاً بين الجزائري سهيل ثائري والكويتي عبد الله سليم، الذي غاب عن منافسات الموسم الماضي بسبب المنشطات.

ويواجه البحريني عباس خان مُنافسه المغربي صلاح الدين حملي، في حين يلتقي اللبناني جورج عيد نظيره العراقي محمد فهمي، في نزالٍ آخر ضمن فئة الوزن الخفيف.

وفي فئة وزن الريشة، يعود الأردني عبد الرحمن حياصات، صاحب خمسة انتصارات متتالية، بعد غيابه عن نهائي الموسم الماضي بداعي الإصابة، ليواجه المغربي طه بن داود الذي يملك سجلاً نقياً من الخسارة بأربعة انتصارات. ويلاقي الأردني عز الدين الدرباني (15-5) الجزائري محمد أمين (12-3)، كما يلتقي العراقي حسين سالم (13-5) المصري عاصم غانم (0-6).

ويخوض المصري إسلام رضا نزالاً أمام الجزائري أكرم نصري، الذي يحل محل المُقاتل السعودي عبد الله القحطاني، حامل الحزام الذهبي في النسخة الماضية، والذي استُبعد بداعي الإصابة.

وفي ختام النزالات الرسمية، يواجه المقاتل السعودي أحمد مكي، الذي يمتد سِجله القتالي لستة وعشرين عاماً، نظيره المصري هشام النمر.

وتشهد النزالات الاستعراضية المشاركة الأولى للمقاتل السعودي عبد العزيز بن معمر أمام المغربي فارس حمداني، ضمن فئة الوزن المفتوح، كما يخوض السعودي مالك باسهل نزالاً ضد المغربي منتصر بوتوتة في فئة وزن الذبابة.

وتُشارك الكويتية إيمان المضف في البطولة، بسِجل خالٍ من الهزائم (4-0)، حيث تُواجه البرازيلية شامارا براغا (5-3) في نزال السيدات ضمن وزن الريشة، في حين يلتقي الإماراتي يوسف الحساني (4-1) بالتونسي نادر جفل (2-0) في نزال آخر، ضمن الفئة نفسها.