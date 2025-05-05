“التعاون الإسلامي” تُدين الاعتداء على المرافق الحيوية والبنية التحتية في بورتسودان وكسلا بالسودان

جدة -واس
أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها واستنكارها للهجمات التي تعرضت لها المرافق الحيوية والبنى التحتية في “بورتسودان وكسلا” بجمهورية السودان، والتي تُعد انتهاكًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتهديدًا لأمن المنطقة واستقرارها.
وأكدت الأمانة العامة، رفضها لهذه الانتهاكات، مشددةً على ضرورة تنفيذ الالتزامات تجاه حماية المدنيين في السودان، المنصوص عليها في إعلان جدة بتاريخ 11 مايو 2023م، كما دعت إلى وضع حدّ للحرب والعمل على تحقيق تسوية سلمية (سودانية – سودانية) تحفظ سيادة السودان ووحدة أراضيه، باعتبارها المخرج الوحيد لإنهاء الأزمة ورفع المعاناة عن الشعب السوداني، وتحقيق تطلعاته في الأمن والسلم والاستقرار.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
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