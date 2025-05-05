احتفالية ضخمة تنتظر الأهلي في موسم جدة

الرياضةاحتفالية ضخمة تنتظر الأهلي في موسم جدة صحيفة البلادaccess_time8 / ذو القعدة / 1446 هـ 5 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة أعلنت وزارة الرياضة بالشراكة مع موسم جدة، اليوم الاثنين، عن إقامة حفل للنادي الأهلي أبطال كأس دوري أبطال آسيا النخبة. وحقق الأهلي لقب نخبة آسيا 2025 للمرة الأولى في تاريخه؛ إثر فوزه على كاواساكي الياباني بهدفين في المباراة النهائية أمس السبت بملعب الإنماء في جدة. واحتفل لاعبو الأهلي بتتويجهم بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة رفقة جماهيرهم، أمس الأحد، من خلال مسيرة جابت شوارع مدينة جدة. واحتفل لاعبو الأهلي والجهاز الفني بقيادة ماتياس يايسله مع الجماهير في المسيرة، حيث هتفوا من حافلتهم المفتوحة رفقة كأس البطولة الآسيوية مع جماهيرهم. وتغنت جماهير الأهلي بأسماء نجوم فريقها، واستمروا في الأهازيج والاحتفال بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة مع نجوم الفريق خلال المسيرة.