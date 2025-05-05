أكد استقرار الطلب على البتروكيماويات.. الفقيه: أولويتنا الانضباط المالي لـ «سابك»

البلاد – الرياض

قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية- “سابك”، عبد الرحمن الفقيه، إن الحفاظ على الانضباط المالي من أبرز أولوياتنا في 2025، وبدأنا مبادرات تحسين التكاليف، موضحا أن إيرادات سابك ارتفعت 6 % إلى 34.6 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري، على أساس ربعي، ومن ثم قلصت الخسائر بـ 36 %. وأشار خلال مؤتمر صحافي أمس الأحد، عقب إعلان نتائج الربع الأول 2025 للشركة، إلى أن “سابك” تواجه متغيرات ارتفاع أسعار اللقيم بتقليل التكاليف ، مضيفا بأن الطلب على البتروكيماويات استقر في الربع الأول من العام الجاري ، وأن الطاقة الإنتاجية الفائضة في صناعة البتروكيماويات لا تزال تشكل تحديا عالميا.

ووفق بيان نتائج الشركة أمس ، سجلت “سابك”، صافي خسارة بنحو 1.2 مليار ريال في الربع الأول ، مقابل صافي ربح نحو 250 مليون ريال في الربع المماثل من 2024.

وأوضح الفقيه أن أحد أبرز أسباب الخسائر، يتمثل في التكاليف غير المتكررة المتعلقة بإعادة الهيكلة، لكنها ستنعكس إيجابًا على نتائج الشركة المالية على المدىين المتوسط والطويل، وضبط مصاريفها وفق ما يمر به الاقتصاد العالمي ، متوقعاً الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة في الربع الثالث من العام الحالي 2025.

وعن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على أداء الشركة، قال الفقيه، إن الرسوم تؤثر على الاقتصاد العالمي ، لكن لاتأثير سلبي على “سابك” لوجودها العالمي في أكثر من 50 دولة وهو ما يحمي سلاسل الإمداد للشركة حول العالم.