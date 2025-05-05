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أكاديمية الإعلام السعودية تعلن مسار “قادة الإعلام” ضمن مساراتها التدريبية المبتكرة

صحيفة البلادaccess_time8 / ذو القعدة / 1446 هـ       5 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- واس
أعلنت أكاديمية الإعلام السعودية المسار التدريبي “قادة الإعلام” بالتعاون مع نخبة من الجامعات العالمية، وذلك لدعم قادة الإعلام في القطاعات الحكومية والخاصة وتمكينهم، وينطلق المسار في منتصف أغسطس (2025)، ويستهدف تخريج (6) دفعات حتى عام (2030).

وأكدّ مساعد وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة أكاديمية الإعلام السعودية الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث، أن مسار”قادة الإعلام” يأتي اتساقًا مع توجهات الوزارة في دعم قادة الإعلام في القطاعات الحكومية والخاصة، وتمكينهم وتعزيز حضورهم المهني محليًّا ودوليًّا، من خلال برامج متقدمة تستجيب لطموحات المرحلة، وتسهم في صناعة تأثير فعّال.

ويُعد مسار “قادة الإعلام” برنامجًا تدريبيًّا متكاملًا ومبتكرًا، يُخاطب قادة الإعلام في القطاعات الحكومية والخاصة، من خلال رحلة مهنية تهدف إلى تعزيز حضورهم المؤثر، ومضاعفة أثرهم في المشهد الوطني، بما يواكب الفعاليات الكبرى التي تشهدها المملكة، ويُعزّز دورهم في توظيف خبراتهم الإعلامية لدعم جهود التنمية.

ويتضمن المسار أربع محطات رئيسة؛ تبدأ بمعسكر إدارة الفعاليات في دولة سويسرا، ثمّ دورة متخصصة في الإعلانات الرقمية بالرياض، يعقبها المعسكر الإعلامي الدولي في سنغافورة، ويُختتم المسار بدورة متقدمة في إستراتيجيات الاتصال القيادي بالرياض.

ويمكن للقطاعات الحكومية والخاصة الراغبة بتسجيل منسوبيها أو إبداء الاهتمام، التواصل عبر البريد الإلكتروني الرسمي: ‏Registration@sma.edu.sa ولمزيد من التفاصيل حول البرنامج زيارة الموقع الإلكتروني: https://sma.edu.sa/.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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