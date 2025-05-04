47 % محتوى محلي في المشتريات الحكومية

البلاد – الرياض

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة الهيئة بندر بن إبراهيم الخريّف، أن المحتوى المحلي هو ترجمة عملية لإحدى المبادرات الوطنية الرائدة التي ابتكرها سموّ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- في خطوة فريدة عالميًا من حيث الشمولية ووضوح الرؤية والهدف.

وأضاف في كلمته الافتتاحية لحفل جائزة المحتوى المحلي في نسختها الثالثة مؤخرا تحت شعار “نحتفي بإسهامك” أن سياسات المحتوى المحلي أسهمت في رفع نسبة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية منذ بدء تطبيقها في عام 2018م من 28 % إلى 47 %، بالإضافة إلى تشكيل 396 فريقًا لتنمية المحتوى المحلي داخل الجهات الحكومية،

وأشار إلى مساهمات الشركات المملوكة للدولة، حيث أدرجت 270 شركة ضوابط المحتوى المحلي ضمن لوائحها الداخلية، مما نتج عن رفع نسبة إنفاقها إلى 50.7 % خلال العام المنصرم 2023م، وبارتفاع يقدر بـ 3 % عن العام السابق.