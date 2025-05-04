26 % نسبة الارتفاع..الإحصاء: 22 مليار ريال استثمار أجنبي في الربع الرابع

البلاد – جدة

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، أن قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 22.1 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2024، مسجلة ارتفاعا نسبته 26 % مقارنة مع الربع الثالث والتي بلغت 17.5 مليار ريال. وأضافت في نشرتها الإحصائية حول الاستثمار الأجنبي المباشر أن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي الخارجة من اقتصاد المملكة بلغت نحو 1.8 مليار ريال بالربع الرابع من عام 2024م، بارتفاع 20 %، مقارنة بالربع الرابع 2023م حيث كانت في ذلك الربع 1.5 مليار ريال، في حين سجلت انخفاضا نسبته 39 % مقارنةً بالربع الثالث من عام 2024م حينما بلغت 2.9 مليار ريال. ومؤخرا صدرت اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الاستثمار ، والتي حددت عددا من الأنشطة التي يُسمح فيها بالاستثمار الأجنبي ، كأن تكون بمشاركة مستثمر وطني أو بنسب محددة، ومن أبرزها خدمات النقل الداخلي، وبعض مجالات التعليم، والأنشطة الإعلامية، بالإضافة إلى الاستثمار في العقارات الواقعة في مناطق استراتيجية، وتتطلب موافقات خاصة لضمان حماية المصالح الوطنية. وتشمل اللائحة التي وافق عليها وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح ، المحفزات إمكانية تخصيص أراضٍ للمشاريع الكبرى، وتقديم إعفاءات من بعض الرسوم، ومنح مزايا إضافية للمستثمرين الذين ينقلون المعرفة أو يسهمون في التوظيف والتدريب، مشددة على ضرورة التزام جميع المستثمرين من داخل المملكة أم خارجها ،بالتسجيل في السجل الوطني للمستثمرين ، بهدف ضبط وتنظيم السوق الاستثمارية وضمان الموثوقية والشفافية.