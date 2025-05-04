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1.33 مليار ريال إنفاق الاستكشاف التعديني

صحيفة البلادaccess_time7 / ذو القعدة / 1446 هـ       4 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض
أوضح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، أن القطاع التعديني في المملكة شهد توسعًا غير مسبوق في أنشطة الاستكشاف، مع ارتفاع عدد شركات الاستكشاف من (6) شركات في عام 2020 إلى (133) شركة في عام 2023، وبلغ إجمالي الإنفاق على الاستكشاف 1.33 مليار ريال سعودي.
وأكد خلال مشاركته في أعمال قمة إسطنبول للموارد الطبيعية، أن المملكة حققت خطوات كبيرة في نهضة القطاع واستكشاف المعادن، وارتفعت تقديرات قيمة الثروات المعدنية من (5) تريليونات ريال إلى (9.4) تريليون ريال، في ظل رؤية السعودية 2030، التي تمثل خارطة طريق شاملة للتحول الاقتصادي، وتعزيز مكانة المملكة؛ بوصفها مركزًا عالميًّا للاستثمارات التعدينية، وجذب كبرى الشركات الدولية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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