1.33 مليار ريال إنفاق الاستكشاف التعديني

البلاد – الرياض

أوضح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، أن القطاع التعديني في المملكة شهد توسعًا غير مسبوق في أنشطة الاستكشاف، مع ارتفاع عدد شركات الاستكشاف من (6) شركات في عام 2020 إلى (133) شركة في عام 2023، وبلغ إجمالي الإنفاق على الاستكشاف 1.33 مليار ريال سعودي.

وأكد خلال مشاركته في أعمال قمة إسطنبول للموارد الطبيعية، أن المملكة حققت خطوات كبيرة في نهضة القطاع واستكشاف المعادن، وارتفعت تقديرات قيمة الثروات المعدنية من (5) تريليونات ريال إلى (9.4) تريليون ريال، في ظل رؤية السعودية 2030، التي تمثل خارطة طريق شاملة للتحول الاقتصادي، وتعزيز مكانة المملكة؛ بوصفها مركزًا عالميًّا للاستثمارات التعدينية، وجذب كبرى الشركات الدولية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.