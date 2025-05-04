ناصر العطية يتوّج بلقب رالي السعودية

هاني البشر- جدة



اختتمت السبت منافسات رالي السعودية، ضمن الجولة الثالثة من بطولة الشرق الأوسط للراليات، والتي تشرفُ عليها وزارة الرياضة، بتنظيم من قبل شركة رياضة المحركات السعودية، والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وتوّج صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل؛ رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية، البطل القطري ناصر العطية وملاّحه الإسباني كانديدو كاريرا من فريق “سكودا” بلقب الرالي، بعد تحقيقه المركز الأول، مسجلاً بذلك 89 فوزاً في جولات بطولة الشرق الأوسط للراليات، التابعة للاتحاد الدولي للسيارات “فيا”.

وفي منافسات المرحلة الثانية، حلّ الفنلندي يوهو هانينن سائق تويوتا غازو في المرتبة الثانية، بفارق دقيقة و37 ثانية و4 أجزاء من الثانية، فيما جاء السعودي راكان الراشد سائق تويوتا في المركز الثالث، وبفارق 5 دقائق و3 ثوانٍ و4 أجزاءٍ من الثانية.

وأشار القطري ناصر العطية بطل رالي السعودية في تصريحٍ له قائلاً: “من المهم وجود بطولة الشرق الأوسط للراليات في المملكة العربية السعودية، خاصةً مع استضافتها بطولة العالم للراليات في شهر نوفمبر المقبل، والتي ستكون المشاركة فيها هدفاً بالنسبة لي، كما أن رالي السعودية رغم صعوبة تضاريسه، إلا أنه كان ناجحاً”.

الجدير بالذكر أن الجولة المقبلة من بطولة الشرق الأوسط للراليات، ستكون في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في الفترة من 29 وحتى 31 مايو 2025م.