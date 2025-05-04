نائب وزير الخارجية وسفير باكستان يستعرضان العلاقات الثنائية

البلاد – الرياض

استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في مقر الوزارة بالرياض، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة أحمد فاروق.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.