المحليات

نائب وزير الخارجية وسفير باكستان يستعرضان العلاقات الثنائية

Alaa mohamedaccess_time7 / ذو القعدة / 1446 هـ       4 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد – الرياض
استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في مقر الوزارة بالرياض، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة أحمد فاروق.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
Alaa

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *