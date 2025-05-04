نائب وزير “البيئة”: المملكة حققت قفزات نوعية في بيئات العمل الآمنة والمستدامة

البلاد – الرياض
أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي أن المملكة حققت تقدمًا كبيرًا في مستهدفات رؤية (2030)، إذ وصل الإنجاز إلى (93%) من المؤشرات السنوية، و(85%) من المبادرات المنجزة أو على المسار، مشيرًا إلى أن نهج الاستدامة الذي تتبناه منظومة “البيئة” في المحافظة على البيئة والحد من المخاطر في التصميم والتنفيذ والتشغيل، وإعطاء الأولوية لسلامة وصحة العاملين، هو نهجٌ في كل المشاريع التنموية بالمملكة.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم بمؤتمر السلامة والصحة المهنية الذي عقد اليوم بالعاصمة الرياض، إذ أشار إلى أن المملكة أولت الإنسان أولوية قصوى، تمثلت في تأسيس المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، وتبني أفضل الممارسات الدولية، مؤكدًا أن بيئات العمل المستدامة تقل فيها الحوادث بنسبة 20% وفقًا لدراسات حديثة لمنظمة العمل الدولية.
وأوضح أن قطاع المياه في المملكة حقق إنجازات نوعية في مجال السلامة والصحة المهنية رغم تنفيذ آلاف المشاريع الضخمة، إذ سجلت أكثر من (190) مليون ساعة عمل آمنة، وسرعة استجابة لا تتجاوز (45) ثانية، مع عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات خطرة، بفضل تطبيق نظام إدارة السلامة في جميع المرافق التشغيلية في القطاع.
وبين المشيطي أن منظومة البيئة والمياه والزراعة تشرف على عدة برامج لحماية الأوساط البيئية، من بينها إطلاق مبادرة البرنامج الوطني لمراقبة التلوث السمعي والضوئي في المدن الكبرى، من خلال (25) محطة لمراقبة مستويات الضوضاء، إضافة إلى (100) محطة لرصد التلوث الضوئي، و(240) محطة لرصد جودة الهواء، كونها تسهم في زيادة الإنتاجية بنسبة لا تقل عن (11%) وفقًا لتقرير حديث للمجلس العالمي للمباني الخضراء.
ونوه بمنجزات مبادرة السعودية الخضراء التي كان لها دور محوري في زراعة أكثر من (141 مليون) شجرة في مختلف مناطق المملكة منذ إطلاقها حتى الآن، وإعادة تأهيل أكثر من (313) ألف هكتار من الأراضي المتدهورة، وحماية أكثر من (4 ملايين) هكتار من الأراضي، وهذا التحسن البيئي ينعكس على سلامة وصحة العاملين، ويسهم في تعزيز بيئات عمل أكثر أمنًا واستدامة.
وحول تحقيق السلامة والصحة المهنية في القطاع الزراعي، أكد معاليه أن الوزارة تعتمد معايير سعودي جاب في القطاع، واعتُمدت (142) منشأة وفق ممارسات آمنة، إلى جانب أنظمة رقابة متقدمة على المبيدات، ومنصات ذكية للتوعية والاستخدام، أدت إلى خفض المتبقيات لأقل من (2%)، مشيرًا إلى أن تطبيق “مرشدك الزراعي” قدم أكثر من (6) ملايين استشارة عززت من سلامة الممارسات الزراعية.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم بمؤتمر السلامة والصحة المهنية الذي عقد اليوم بالعاصمة الرياض، إذ أشار إلى أن المملكة أولت الإنسان أولوية قصوى، تمثلت في تأسيس المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، وتبني أفضل الممارسات الدولية، مؤكدًا أن بيئات العمل المستدامة تقل فيها الحوادث بنسبة 20% وفقًا لدراسات حديثة لمنظمة العمل الدولية.
وأوضح أن قطاع المياه في المملكة حقق إنجازات نوعية في مجال السلامة والصحة المهنية رغم تنفيذ آلاف المشاريع الضخمة، إذ سجلت أكثر من (190) مليون ساعة عمل آمنة، وسرعة استجابة لا تتجاوز (45) ثانية، مع عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات خطرة، بفضل تطبيق نظام إدارة السلامة في جميع المرافق التشغيلية في القطاع.
وبين المشيطي أن منظومة البيئة والمياه والزراعة تشرف على عدة برامج لحماية الأوساط البيئية، من بينها إطلاق مبادرة البرنامج الوطني لمراقبة التلوث السمعي والضوئي في المدن الكبرى، من خلال (25) محطة لمراقبة مستويات الضوضاء، إضافة إلى (100) محطة لرصد التلوث الضوئي، و(240) محطة لرصد جودة الهواء، كونها تسهم في زيادة الإنتاجية بنسبة لا تقل عن (11%) وفقًا لتقرير حديث للمجلس العالمي للمباني الخضراء.
ونوه بمنجزات مبادرة السعودية الخضراء التي كان لها دور محوري في زراعة أكثر من (141 مليون) شجرة في مختلف مناطق المملكة منذ إطلاقها حتى الآن، وإعادة تأهيل أكثر من (313) ألف هكتار من الأراضي المتدهورة، وحماية أكثر من (4 ملايين) هكتار من الأراضي، وهذا التحسن البيئي ينعكس على سلامة وصحة العاملين، ويسهم في تعزيز بيئات عمل أكثر أمنًا واستدامة.
وحول تحقيق السلامة والصحة المهنية في القطاع الزراعي، أكد معاليه أن الوزارة تعتمد معايير سعودي جاب في القطاع، واعتُمدت (142) منشأة وفق ممارسات آمنة، إلى جانب أنظمة رقابة متقدمة على المبيدات، ومنصات ذكية للتوعية والاستخدام، أدت إلى خفض المتبقيات لأقل من (2%)، مشيرًا إلى أن تطبيق “مرشدك الزراعي” قدم أكثر من (6) ملايين استشارة عززت من سلامة الممارسات الزراعية.