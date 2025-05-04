“مؤتمر الصحة المهنية” يبحث الرقمنة وبيئة العمل

الرياض ــ البلاد

تنطلق بالرياض اليوم أعمال المؤتمر الدولي للسلامة والصحة المهنية في نسخته السابعة، برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ويستمر حتى 6 مايو 2025، تحت شعار “مستقبل السلامة والصحة المهنية”، بمشاركة واسعة من أصحاب السمو والمعالي، وعدد من الخبراء والمختصين من داخل المملكة وخارجها.

ويبحث المؤتمر في نسخته السابعة ستة محاور رئيسة؛ تتناول إستراتيجيات الاستدامة في بيئة العمل، والرقمنة والتكنولوجيا الحديثة في السلامة والصحة المهنية، إلى جانب محور اقتصاديات السلامة، ومستقبل البحث والابتكار، ومستقبل التحديات المهنية، والسلوكيات الإنسانية وثقافة السلامة، في سياق يعكس توجّه المملكة نحو تطوير بيئات العمل، وتحقيق معايير مهنية تواكب أفضل الممارسات العالمية.

يهدف المؤتمر إلى استعراض وتبادل الخبرات المحلية والدولية في مجال السلامة والصحة المهنية، ورفع مستوى الوعي في بيئات العمل، وتعزيز الثقافة الوقائية، إلى جانب إبراز الجهود الوطنية ضمن رؤية المملكة 2030، كما يشكّل فرصة لتسليط الضوء على التوجهات الفنية والتقنية الحديثة، ودعم الأبحاث والدراسات المتخصّصة، ونقل تجربة المملكة التشريعية والتنظيمية إلى المستوى العالمي، إضافة إلى دعم المشاريع الكبرى التي أطلقتها المملكة في هذا المجال.

ويتضمن المؤتمر عددًا من الفعاليات المصاحبة؛ من بينها جلسات علمية متخصصة، وورش عمل يبلغ عددها 60 ورشة، إلى جانب 20 جلسة حوارية، والهاكاثون الدولي للسلامة والصحة المهنية، حيث تستعرض 30 مشروعًا أمام لجنة التحكيم النهائي، كما يقام على هامش المؤتمر معرض مصاحب تشارك فيه نخبة من الجهات والقطاعات ذات العلاقة، ويشهد توقيع عدد من الاتفاقيات النوعية بين جهات محلية ودولية، وإطلاق مجموعة من المبادرات الجديدة، التي تعزّز مسار تطوير منظومة السلامة المهنية في المملكة. ويمثّل المؤتمر محطة بارزة ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير بيئات العمل في مختلف القطاعات، ويُسهم في ترسيخ ثقافة السلامة، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز حضور المملكة على خريطة العمل المهني الإقليمي والدولي.