ضمن فعاليات “موسم الرياض”| لاس فيغاس تحتضن نزال القرن بين كانيلو وكراوفورد سبتمبر المقبل

البلاد- الرياض

تحتضن لاس فيغاس في 12 من شهر سبتمبر المقبل نزال القرن بين اثنين من أساطير الملاكمة المعاصرة، حيث يلتقي المكسيكي ساول “كانيلو” ألفاريز بالأمريكي تيرينس كراوفورد، في أول نزال يُقام على حلبة ملعب “أليجيانت” منذ افتتاحه عام 2020.

وجاء الإعلان عن النزال بعد فوز كانيلو بلقب الاتحاد الدولي للملاكمة (IBF) واستعادته مكانته كبطل بلا منازع في وزن المتوسط الفائق، بعد فوزه بقرار إجماع الحكام اليوم أمام خصمه الكوبي وليام سكول.

وبينما كان يحتفل بانتصاره، صعد كراوفورد بدعوة من معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) رئيس مجلس الاتحاد السعودي للملاكمة، إلى الحلبة وسط ترحيب جماهيري كبير، ليقف وجهًا لوجه مع خصمه المرتقب، إيذانًا بانطلاق حملة الترويج لهذا اللقاء المنتظر، الذي سيقام ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث سيدافع الأسطورة كانيلو عن لقبه من مجلة “ذا رينغ” أمام كراوفورد.



ويحظى النزال بدعم من معالي المستشار تركي آل الشيخ، الذي كان له دور أساسي في تحقيق هذه المواجهة. وقال كانيلو بعد اللقاء: “الجميع يطالب بهذه المواجهة، ومعالي المستشار تركي آل الشيخ يرغب بها، فلنخضها”.

أما كراوفورد، البالغ من العمر 37 عامًا، فسيصعد فئتين وزنيتين لمواجهة ألفاريز، قادمًا من آخر انتصار له في أغسطس الماضي عندما تغلب على إسرائيل مادريموف لينال بطولة العالم لوزن فوق المتوسط الخفيف ويُعد أحد أكثر المقاتلين موهبة في جيله، حيث أكد استعداده التام قائلاً: “سأُظهر للعالم ما تعنيه العظمة في سبتمبر”.

ويُعتبر تيرينس كراوفورد واحدًا من أبرز أبطال الملاكمة في العصر الحديث، إذ توّج بألقاب عالمية في ثلاثة أوزان مختلفة، وحقق إنجازًا نادرًا حين أصبح بطلًا بلا منازع في فئتين وزنيتين. ويتميز بأسلوبه المتوازن بين القوة الدفاعية والضربات القاضية، حيث سجل 40 انتصارًا احترافيًا دون أي هزيمة، بينها 31 بالضربة القاضية، مما يجعله من أخطر الملاكمين على الساحة اليوم.