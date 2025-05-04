سياسة

رئيس مجلس القيادة اليمني يصدر مرسومًا بتعيين سالم بن بريك رئيساً للوزراء

Alaa mohamedaccess_time7 / ذو القعدة / 1446 هـ       4 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد – عدن
أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، مرسومًا رئاسيًا قضى بتعيين رئيس جديد لمجلس الوزراء.
وقضى القرار -الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)- بتعيين سالم صالح سالم بن بريك رئيسًا لمجلس الوزراء، خلفًا لأحمد عوض بن مبارك، الذي صدر مرسوم رئاسي بتعيينه مستشارًا لرئيس مجلس القيادة الرئاسي.
Alaa

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