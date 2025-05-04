رئيس مجلس القيادة اليمني يصدر مرسومًا بتعيين سالم بن بريك رئيساً للوزراء

البلاد – عدن
أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، مرسومًا رئاسيًا قضى بتعيين رئيس جديد لمجلس الوزراء.
وقضى القرار -الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)- بتعيين سالم صالح سالم بن بريك رئيسًا لمجلس الوزراء، خلفًا لأحمد عوض بن مبارك، الذي صدر مرسوم رئاسي بتعيينه مستشارًا لرئيس مجلس القيادة الرئاسي.
أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، مرسومًا رئاسيًا قضى بتعيين رئيس جديد لمجلس الوزراء.
وقضى القرار -الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)- بتعيين سالم صالح سالم بن بريك رئيسًا لمجلس الوزراء، خلفًا لأحمد عوض بن مبارك، الذي صدر مرسوم رئاسي بتعيينه مستشارًا لرئيس مجلس القيادة الرئاسي.