رئيس مجلس القيادة اليمني يصدر مرسومًا بتعيين سالم بن بريك رئيساً للوزراء

البلاد – عدن

أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، مرسومًا رئاسيًا قضى بتعيين رئيس جديد لمجلس الوزراء.

وقضى القرار -الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)- بتعيين سالم صالح سالم بن بريك رئيسًا لمجلس الوزراء، خلفًا لأحمد عوض بن مبارك، الذي صدر مرسوم رئاسي بتعيينه مستشارًا لرئيس مجلس القيادة الرئاسي.