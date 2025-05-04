رئيس الاتحاد الآسيوي يُهنئ الأهلي ويشيد بنجاح المملكة في استضافة الحدث القاري

هنأ رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، فريق الأهلي السعودي بمناسبة فوزه ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024 – 2025. وأشاد رئيس الاتحاد الآسيوي بالمستويات اللافتة التي ميزت الفريق على امتداد منافسات المسابقة بصفة عامة وفي المباراة النهائية على وجه الخصوص من خلال الأداء الفني القوي الممزوج بالروح القتالية العالية، مؤكدًا أن فريق الأهلي نجح في صياغة مفردات الإنجاز القاري بفضل عزيمته القوية وإرادته الصلبة وعروضه الفنية الكبيرة. وثمن آل خليفة، المستوى الرائع الذي قدمه فريق كاواساكي فرونتال خلال المسابقة، مبينًا أن وصول الفريق للمباراة النهائية يؤكد مكانته المتميزة في كرة القدم الآسيوية. وأبدى معاليه ارتياحه للصورة الزاهية التي ظهرت عليها المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا من النواحي الفنية والجماهيرية والتنظيمية، مفيدًا أن المباراة النهائية قدمت صورة جميلة عن كرة القدم الآسيوية. وأشاد بالنجاح اللافت للمملكة بتنظيم الأدوار النهائية لمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024 – 2025، قائلًا: “إن المملكة نجحت في تأمين البيئة المثالية لاستضافة البطولة وإخراجها بصورة زاهية تؤكد جدارة المملكة في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، بما ينسجم مع الرعاية الكبيرة التي تحظى بها الحركة الرياضية في المملكة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-“. وثمن معاليه الأدوار المتميزة لمختلف الجهات الرسمية في المملكة في تهيئة عوامل النجاح للبطولة، وخص بالشكر جهود وزارة الرياضة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، وجميع العاملين في اللجنة المنظمة للبطولة.