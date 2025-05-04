خلفاً لرئيس الحكومة المستقيل.. سالم بن بريك رئيساً لوزراء حكومة اليمن

البلاد – عدن

أصدر مجلس القيادة الرئاسي في اليمن قرارًا أمس (السبت)، بتعيين وزير المالية سالم صالح بن بريك، رئيسًا جديدًا للحكومة المعترف بها دوليًا، خلفًا لرئيس الحكومة المستقيل أحمد عوض بن مبارك. وأعلن بن مبارك- في وقت سابق- عن تقديم استقالته رسميًا إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي. وقال في بيان: إنه واجه العديد من العقبات والتحديات؛ أبرزها عدم تمكينه من ممارسة صلاحياته الدستورية في اتخاذ القرارات الضرورية لإصلاح مؤسسات الدولة، إلى جانب تعذر تنفيذ التعديل الحكومي، الذي وصفه بالمستحق. وأشار في منشور عبر حسابه على منصة “إكس”، إلى أنه استطاع خلال فترة وجيزة تحقيق عدد من الإنجازات ضمن المسارات الخمسة، التي اعتمدها كأولويات له في رئاسة الحكومة، لا سيما في مجالات الإصلاح المالي والإداري، ومكافحة الفساد، وتفعيل حضور مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، وتعزيز الاستفادة من المنح والقروض الدولية. وأكد أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق؛ لولا دعم بعض أعضاء مجلس الوزراء، وفريقه الذي أعرب عن فخره بالعمل معه، إضافة إلى دعم وتفاؤل الكثير من أبناء الشعب اليمني.