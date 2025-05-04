ختام بطولة المنطقة الوسطى المفتوحة للملاكمة

الرياض – محمد الجليحي

اختتمت اليوم الأحد منافسات بطولة المنطقة الوسطى المفتوحة لفئة النخبة/رجال للملاكمة، التي نظمها الاتحاد السعودي للملاكمة في صالة الألعاب القتالية باستاد الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض، خلال الفترة من 1 إلى 4 مايو 2025.

وشهدت البطولة مشاركة نحو 100 ملاكم من فئة النخبة، يمثلون 19 ناديًا من مختلف مدن المنطقة الوسطى، في أجواء تنافسية تهدف إلى رفع مستوى اللاعبين وتعزيز حضور رياضة الملاكمة على المستوى المحلي.

وجذبت البطولة حضورًا جماهيريًا لافتًا، حيث قدّم الملاكمون مستويات فنية عالية، وأظهروا مهارات متميزة وروحًا رياضية رفيعة.

وشهد اليوم الختامي حضور المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للملاكمة، الأستاذ منصور بن نايف الشريف، حيث أُقيمت مراسم تتويج الملاكمين والأندية الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، والتي جاءت نتائجها على النحو التالي:

• المركز الأول: نادي الشباب

• المركز الثاني: نادي العروبة

• المركز الثالث (مناصفة): نادي التعاون ونادي النصر

وتُجسد البطولات المفتوحة لفئة النخبة، والمقامة لجميع الجنسيات، إحدى المبادرات النوعية التي يحرص عليها الاتحاد السعودي للملاكمة، لما لها من دور فاعل في تعزيز التنافس وتبادل الخبرات، وتوسيع قاعدة الممارسين، بما يسهم في تطوير مستوى اللعبة محليًا ودوليًا، وتحقيق مستهدفات التميز الرياضي على المدى البعيد.