توقيع اتفاقية لتطوير بنية رقمية متكاملة في مدينة القدية

البلاد ــ الرياض

كشفت شركة القدية للاستثمار عن توقيع اتفاقية إستراتيجية مع شركة “توال”- الشركة السعودية في مجال البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات؛ بهدف تطوير بنية تحتية رقمية متكاملة في مدينة القدية، للمشروع الترفيهي والثقافي والرياضي الأضخم في المملكة، المملوك لصندوق الاستثمارات العامة. وتتضمن الاتفاقية بناء بنية تحتية رقمية متكاملة؛ تشمل أكثر من 70 برج اتصالات قابل للمشاركة من قبل مقدمي الخدمات، وبتصاميم هندسية وأشكال جمالية مميزة، تتناغم مع البيئة الفريدة لمدينة القدية، إضافةً إلى نشر تقنيات الخلايا الصغيرة في محيط المدينة؛ لتعزيز تغطية شبكات الاتصالات، ويدعم التقنيات الحديثة ذات السرعات العالية، ما سيمكن جميع مشغلي الاتصالات من نشر شبكاتهم، وتقديم خدماتهم بكفاءة عالية لكافة المستخدمين في القدية.

كما تشمل الاتفاقية نشر بنية تحتية متقدمة لشبكات “الواي فاي” في جميع أرجاء مدينة القدية، بما يضمن اتصالات متقدمة عالية السرعة والموثوقية بشبكة الإنترنت؛ لتعزيز التجربة الرقمية للزوار والعاملين على حدٍ سواء.

وستتولى شركة “توال” بناء وتشغيل وإدارة البنية التحتية الرقمية لمدينة القدية مدة الاتفاقية، التي تصل إلى 30 عامًا بحجم استثمارات تتجاوز 300 مليون ريال طوال مدة الاتفاقية.

وستسهم البنية التحتية التي تقدمها “توال” في تمكين التقنيات الحديثة في القدية، بما في ذلك حلول إنترنت الأشياء، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والمدن الذكية، إلى جانب التقنيات التفاعلية مثل الواقع المعزز والواقع الافتراضي، ما يعكس التزام الطرفين بدعم التحول الرقمي في المشاريع الوطنية الكبرى.

وبهذه المناسبة، صرّح الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات في شركة القدية للاستثمار عبدالرحمن العلي قائلًا:” إن توقيع هذه الاتفاقية مع شركة “توال” يأتي ضمن إستراتيجيتنا لبناء منظومة رقمية متكاملة تواكب تطلعات مدينة القدية كوجهة عالمية رائدة للترفيه والرياضة والثقافة. نعمل على ضمان توفير أحدث البنى التحتية الرقمية لدعم الابتكار، وتعزيز تجارب الزوار والمستخدمين، وتمكين التقنيات المستقبلية التي ستكون جزءًا أساسيًا من حياة القدية”.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة “توال” المهندس محمد الحقباني: “نفخر بإسهاماتنا هذا المشروع الوطني الطموح، وسنواصل تقديم حلولنا المبتكرة لتطوير بنية تحتية رقمية ترتقي بتجربة الزوار وتعزز من جاهزية مدينة القدية لاستقبال أحدث التقنيات العالمية.” يذكر أن شركة “توال” تمتلك وتدير أكثر من 21 ألف برج في المملكة وبلغاريا وكرواتيا وسلوفينيا وباكستان، وتسعى إلى دعم التحول الرقمي من خلال بنى تحتية حديثة قابلة للتطوير والتوسع.