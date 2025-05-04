تعكس قوته الائتمانية والثقة العالمية .. صندوق الاستثمارات: تسعير صكوك بـ 1.25 مليار دولار

البلاد – الرياض

أعلن صندوق الاستثمارات العامة إتمام تسعير طرحه لصكوك بقيمة 1.25 مليار دولار أمريكي (تعادل نحو 4.7 مليار ريال سعودي)، وسيتم توجيه عائدات الطرح المقوّم بالدولار لأغراض الصندوق العامة.

وبحسب بيان للصندوق، تجاوزت نسبة التغطية 6.5 أضعاف إجمالي الإصدار، في حين وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب إلى أكثر من 9 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 33.7 مليار ريال سعودي تقريبا). ويبلغ أجل الصكوك في هذا الطرح سبع سنوات، وستُدرج في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن ضمن برنامج الصكوك الدولية لصندوق الاستثمارات العامة. وأكد مدير الأسواق العامة في الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في الصندوق أحمد الربيعان: إن الطلب المرتفع من قبل المستثمرين الدوليين على طرح الصكوك الجديد، يعكس قوة التصنيف الائتماني لصندوق الاستثمارات العامة، ودوره الأساسي كمحرك للتحول الاقتصادي في السعودية. حيث يشكّل الطرح استمراراً لاستراتيجية الصندوق التمويلية القوية والمتنوعة، التي تحظى بدعم كبير من المستثمرين الدوليين.

يذكر أن الصندوق السيادي السعودي حاز على تصنيف ائتماني قوي من وكالة التصنيف الائتماني العالمية “موديز” عند الفئة Aa3 مع نظرة مستقبلية “مستقرة”، وتصنيف من “فيتش” (A+) مع نظرة “مستقرة”.

مشروعات ضخمة واستدامة

عززت إنجازات الصندوق مكانته كأحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، ويواصل أعماله واستثماراته وتعظيم أثرها الإيجابي، واكتشاف وتطوير الفرص في قطاعات استراتيجية وواعدة، لدعم نمو الاقتصاد غير النفطي في المملكة ، بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وبحسب محافظ الصندوق رئيس مجلس إدارة أرامكو ياسر الرميان ، خلال مشاركته في “قمة الأولوية” مؤخرا في ميامي، تتركز 70 % من استثمارات الصندوق في السوق السعودية حيث المشروعات الضخمة، مشيرا إلى أن الاقتصاد السعودي يشهد نموا في الناتج المحلي، ومنفتح على الاستثمارات في مختلف القطاعات.