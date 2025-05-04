الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي أمير منطقة المدينة المنورة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وذلك في مقر إمارة المنطقة.

وأكد سمو وزير الداخلية خلال اللقاء أن زيارته لمنطقة المدينة المنورة تأتي تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، لما يوليانه – أيدهما الله – من اهتمام بمناطق المملكة كافة، بما يحقق أمن وسلامة ورفاهية المواطنين والمقيمين والزائرين، وحرصهما على توفير أفضل الخدمات لقاصدي المسجد النبوي الشريف.

ونوه الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال اللقاء، بالتطور المتسارع الذي تشهده المدينة المنورة بدعم من القيادة الرشيدة، وبمتابعة مستمرة من سمو أمير منطقة المدينة المنورة.

وثمن سمو أمير منطقة المدينة المنورة من جانبه، الجهود المتواصلة التي تقدمها وزارة الداخلية للحفاظ على أمن الوطن وسلامة أبنائه والمقيمين فيه وزائريه في جميع مناطق المملكة، مشيدًا بالجهود الأمنية لقطاعات وزارة الداخلية في خدمة قاصدي المسجد النبوي واحترافيتهم العالية في إدارة الحشود.

وعقب اللقاء شاهد الأمير عبدالعزيز بن سعود فيلمًا وثائقيًا يحكي قصة التطور الذي تشهده منطقة المدينة المنورة في شتى المجالات.

واطلع سموه على أبرز المبادرات التي تنفذها إمارة المنطقة شملت مركز الخدمات الحكومية الشامل، ومركز التنمية الاقتصادية، ومركز دعم القطاع غير الربحي.

حضر اللقاء مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، والمدير العام لمكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، وقائد القوات الخاصة للأمن والحماية اللواء بحري منصور بن ناصر الفايز، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة، ونائب وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية اللواء عبدالله بن فهد الفارس، ومدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، وعدد من كبار المسؤولين بإمارة منطقة المدينة المنورة.