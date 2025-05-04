الأمير سعود بن جلوي يتفقد مركز ذهبان ويلتقي الأهالي

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، تفقد صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مُحافظ جدة، اليوم، مركز ذهبان التابع للمحافظة، يرافقه أمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة المحافظة اللواء سليمان بن عمر الطويرب، ومدير مرور المحافظة اللواء أحمد بن مساعد السريحي، وعددٌ من مديري القطاعات الحكومية والأمنية؛ لمتابعة سير العمل بالمركز والخدمات المقدمة للأهالي.

وكان في استقبال سموه, رئيس مركز ذهبان معيض بن سيف العتيبي, وعددٌ من القيادات الحكومية والأمنية.

والتقى سموّه خلال زيارته، عددًا من مسؤولي الجهات الحكومية بالمركز، واطّلع على عرض عن الخدمات التي تقدمها الجهات للمواطنين، عقب ذلك التقى سموّه عددًا من الأهالي للاستماع لهم وتلمس احتياجاتهم.

وتأتي هذه الزيارة لمتابعة الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية، تأكيدًا على اهتمام وحرص ودعم القيادة الرشيدة -حفظها الله- لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين.