ميندي يفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في نخبة آسيا

محمود العوضي- جدة
حصد إدوارد ميندي حارس مرمى نادي الأهلي السعودي، جائزة أفضل حارس مرمى في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، بعد مساهمته البارزة في تتويج الفريق باللقب، إثر فوزه على كاوازاكي فرونتال الياباني 2-0 في النهائي الذي أُقيم يوم السبت.
قدم ميندي مستويات مميزة على مدار البطولة، وكان في قمة تألقه خلال الأدوار النهائية التي استضافتها جدة عام 2025، حيث لعب دوراً محورياً في قيادة الفريق السعودي نحو لقبه القاري الأول.
وبفضل حضوره الطاغي بين الخشبات الثلاث، قدّم الحارس السنغالي سلسلة من العروض القوية التي ساعدت الأهلي في بلوغ النهائي.
وخلال مواجهة الدور ربع النهائي أمام بوريرام يونايتد، ساهم ميندي في الحفاظ على نظافة الشباك عبر تصدياته الحاسمة لمحاولات سيكسان راتري وبيتر زولج، ليفوز الفريق السعودي بثلاثية نظيفة.
ورغم قلة التهديدات في مواجهة قبل النهائي أمام الهلال السعودي، إلا أن الحارس البالغ طوله 1.94 متر استغل بنيته الجسدية لفرض سيطرته ومنع الهلال من التسجيل، ليحجز الأهلي مقعده في النهائي القاري الأول في تاريخه.
وفي المباراة النهائية، واصل ميندي تألقه وحافظ على نظافة شباكه أمام كاوازاكي فرونتال، مسجلاً ثالث مباراة له بشباك نظيفة في البطولة.
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