مجلة “ذا رينغ” تحتفل بحدث تاريخي في نيويورك| قرع جرس البورصة يُمهد لنزال “Fatal Fury” في التايمز سكوير

البلاد- نيويورك
شهدت بورصة نيويورك صباح الجمعة حدثًا مميزًا، حيث قام رئيس تحرير مجلة “رينغ” الشهيرة، دوغلاس فيشر، والسفير ريتو تسوتسومي، بقرع جرس البورصة التقليدي بجانب أسطورة الملاكمة أوسكار دي لا هويا، في خطوة رمزية تُمهد لنزال ملاكمة تاريخي يُقام في ميدان التايمز سكوير. الحدث، الذي يحمل عنوان “فاتال فيوري تايمز سكوير”، يتضمن مواجهة مرتقبة بين الملاكمين غارسيا وروميرو.
يأتي هذا الحدث في إطار تعاون مميز يجمع بين عالم الملاكمة وثقافة الألعاب الإلكترونية، حيث يرتبط اسم “فاتال فيوري” بسلسلة ألعاب الفيديو الشهيرة التي أطلقتها شركة SNK منذ عام 1991، والتي أصدرت مؤخرًا الجزء الجديد “سيتي أوف ذا وولفز” في عام 2025. هذا المزيج الفريد يهدف إلى جذب جمهور متنوع من عشاق الملاكمة ومحبي الألعاب على حد سواء.