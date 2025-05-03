فيرمينيو يُتوّج بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا للنخبة

البلاد- جدة
حصد روبرتو فيرمينيو جائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، بعد مساهماته الحاسمة في تتويج الأهلي السعودي بلقبه القاري الأول يوم السبت.
لعب النجم البرازيلي دوراً مؤثراً في المباراة النهائية، حيث صنع هدفي الفوز خلال الانتصار على كاوازاكي فرونتال الياباني بنتيجة 2-0، ليُهدي فريق الأهلي أول ألقابه في البطولة الآسيوية.
وبعد بداية هادئة في مشواره بالبطولة، بدأ فيرمينيو في إظهار قدراته الحقيقية انطلاقاً من الجولة الرابعة، حيث سجل هدفين وصنع آخر في الفوز على الشرطة العراقي.
وواصل فيرمينيو تألقه بعد ذلك، مسجلاً أربعة أهداف أخرى، بالإضافة إلى أربع تمريرات حاسمة، من بينها صناعة الهدف الافتتاحي أمام الهلال السعودي في الدور قبل النهائي، وهو الهدف الذي مهد الطريق نحو النهائي المرتقب أمام كاوازاكي فرونتال.
وفي النهائي، قدّم فيرمينيو أداءً استثنائياً، حيث مرر كرة حاسمة إلى غالينو لافتتاح التسجيل، قبل أن يرسل عرضية مثالية حوّلها فرانك كيسيه برأسه داخل الشباك، ليُتوّج صاحب الـ33 عاماً بطولةً مميزة ختمها بأداء بطولي.
وقد نجح ثلاثي الأهلي فيرمينيو ورياض محرز والحارس إدوارد ميندي في تحقيق إنجاز تاريخي من خلال الفوز بلقب دوري أبطال آسيا، بعد أن سبق لكل منهم الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.
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