شاهد| الأهلي يتوج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة

محمود العوضي- جدة

تصوير- عبدالعزيز المتعاني

تُوج الأهلي السعودي بلقب النسخة الأولى تاريخيًا من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة؛ بفوزه بثنائية على فريق كاواساكي فرونتال الياباني اليوم السبت، في المباراة النهائية التي أُقيمت على أرضية ملعب الإنماء بمدينة جدةأمام نحو 60 ألف متفرج.



سجّل الجناح البرازيلي وينديرسون غالينو الهدف الأول للأهلي عند الدقيقة الـ35، قبل أن يضاعف متوسط الميدان الإيفواري فرانك كيسيه تقدم الأهلي؛ بتسجيله هدفًا ثانيًا عند الدقيقة الـ42، لينتهي الشوط الأول بتفوق الراقي بثنائية نظيفة.

في الشوط الثاني، حافظ فريق الأهلي على تقدمه بهدفين نظيفين، ليحسم المواجهة، ويحصد اللقب القاري.



أفضل لاعب في المباراة

حصل البرازيلي روبيرتو فيرمينو على أفضل تقييم بين لاعبي الفريقين في المباراة (8.3/ 10)، وفقًا لشبكة “سوفا سكور” العالمية؛ حبث صنع فيرمينو هدفي غالينو وكيسيه، ليستحق أن يكون “أفضل لاعب باللقاء”.

إحصاءات مهمة

– تُوج الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة هذا الموسم 2024-25 من دون التعرض لأي هزيمة (12 فوزًا، تعادل واحد).

– بات هذا اللقب الآسيوي الأول في تاريخ الأهلي، علمًا أن الفريق سبق له الحصول على المركز الثاني في بطولة دوري أبطال آسيا مرتين (1986، 2012).

– بحصده لقب دوري أبطال آسيا للنخبة هذا الموسم 2024-25، أصبح الأهلي أول فريق يحسم تأهله إلى مونديال الأندية 2029 بصفة رسمية.

– ضمن الأهلي المشاركة في كأس القارات 2026

* مشوار الأهلي

حقق الأهلي 7 انتصارات وتعادلًا واحدًا، في 8 مباريات خاضها ضمن منافسات “مرحلة الدوري”، ليحتل الفريق المركز الثاني بجدول الترتيب العام لمنطقة الغرب، متخلفًا بفارق الأهداف فقط عن الهلال المتصدر

وتجاوز “الفريق الأهلاوي” عقبة الريان القطري في دور الـ16، ليتأهل إلى المرحلة النهائية التي أُقيمت بنظام الدورة المجمعة في مدينة جدة.

حقق الأهلي فوزًا كبيرًا (4-1) على يوكوهاما مارينوس الياباني في ربع النهائي، قبل أن يهزم الهلال 3-1 في نصف النهائي، ليبلغ المباراة النهائية؛ حيث تغلب على كاواساكي بثنائية.

هدف |

الأهلي السعودي يتقدم 1-0 كاواساكي الياباني عن طريق جالينو في الدقيقة 34 .. نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة

الهدف بصوت المعلق خليل البلوشي#الأهلي_كاواساكي #دوري_أبطال_آسيا_للنخبة #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/wKj273Nbhq — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) May 3, 2025