سمو وزير الرياضة يُهنئ القيادة بفوز فريق النادي الأهلي بكأس آسيا للنخبة 2025

جدة – هاني البشر
رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، خالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله؛ بمناسبة تتويج فريق النادي الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة 2025، بعد فوزه على فريق كاواساكي فرونتال الياباني في المباراة النهائية، والتي أقيمت اليوم السبت 3 مايو 2025م، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
وقال سموه في تصريح صحفي بهذه المناسبة: “نحمد الله -عز وجل- على انتصار ممثل الوطن الأهلي، وحصوله على كأس البطولة القارية، والذي يعد تأكيداً لما وصلت له كرة القدم السعودية، في ظل الاهتمام الكبير من قيادة وطننا الغالي، والدعم السخي وغير المسبوق من سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- للقطاع الرياضي عامةً، والذي أثمر عن قفزات نوعية ومتميزة -ولله الحمد-، جعلت الأندية السعودية تقدم مستويات كبيرة على المستوى القاري، ما أسفر عن تتويج الأهلي بهذا اللقب الكبير”.