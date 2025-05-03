الرياضة

سباحو جامعة الإمام عبدالرحمن يُتوجون بكأس دوري الجامعات

صحيفة البلادaccess_time6 / ذو القعدة / 1446 هـ       3 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – هاني البشر

حققت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، المركز الأول وكأس بطولة الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية للسباحة، التي استضافتها جامعة الملك خالد، لمدة ثلاثة أيام، في مسابح المدينة الرياضية الجامعية في الفرعاء بأبها، وسط مشاركة 182 سباحًا، مثلوا (24) جامعة وكلية.

ونالت جامعة الإمام، المركز الأول بمجموع نقاط (581)، وحققت جامعة الملك عبدالعزيز المركز الثاني بمجموع نقاط (498)، وجاء في المركز الثالث جامعة الملك سعود بـ (349) نقطة.

وتوج مدير إدارة المسابقات بالاتحاد السعودي للرياضة الجامعية الدكتور محمد الشمري، وعميد شؤون الطلاب بجامعة الملك خالد الدكتور علي القحطاني، الفائزين خلال الحفل الختامي للبطولة، الذي شهد كذلك تكريم الحكام والجامعات المشاركة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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