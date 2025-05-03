الرياضة سالم الدوسري يحصل على جائزة هداف نخبة آسيا

البلاد- جدة

فاز سالم الدوسري، نجم نادي الهلال، بجائزة هدّاف دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، بعد تسجيله 10 أهداف خلال مشوار فريقه الذي بلغ الدور قبل النهائي من البطولة. ورغم خروج الهلال من المسابقة بعد الخسارة 1-3 أمام الأهلي السعودي في قبل النهائي، إلا أن الدولي السعودي تألق على مدار البطولة وكان أحد أبرز نجومها تهديفاً. افتتح الدوسري سجله التهديفي في الجولة الثانية، عندما أحرز الهدف الثالث في الفوز العريض 5-0 على الشرطة العراقي، قبل أن يسجّل ثلاثية “هاتريك” في المواجهة المثيرة التي تفوق فيها الهلال 5-4 على العين الإماراتي. وأضاف اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً هدفين آخرين في شباك بيرسيبوليس الإيراني، وهدفاً في مرمى الوصل الإماراتي، ليُنهي دور المجموعات برصيد سبعة أهداف. وفي الأدوار الإقصائية، واصل الدوسري تألقه، مساهماً في عودة الهلال من خسارة الذهاب أمام باختاكور، حيث سجل هدفاً في الفوز 4-0 إياباً ليمنح فريقه بطاقة العبور إلى ربع النهائي بمجموع 4-1. وخلال منافسات جدة 2025، أضاف الدوسري هدفين آخرين، جاء الأول أمام غوانغجو من جمهورية كوريا في ربع النهائي، والثاني في مواجهة قبل النهائي أمام الأهلي، ليصل إجمالي أهدافه إلى 10 ويحرز لقب الهداف.