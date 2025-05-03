الرياضة رسميًا.. السعودية تستضيف بطولة “كأس آسيا تحت 17 ” حتى 2028

البلاد- جدة اعتمدت لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم منح المملكة العربية السعودية حق استضافة بطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا للنسخ الثلاث المقبلة 2026، و2027 و2028. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي عُقد اليوم السبت في جدة، بحضور الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم عضو لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي إبراهيم القاسم، وذلك على هامش استضافة جدة للأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا للنخبة، التي تختتم مساء اليوم بالمباراة النهائية بين ممثل الوطن النادي الأهلي، ونظيره كاواساكي فرونتال الياباني على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدلله الرياضية في جدة. من جانبه، رفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل أسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة على الدعم السخي للقطاع الرياضي، وهو الدعم الذي أصبحت معه المملكة وجهة رائدة لاستضافة كبرى الفعاليات الرياضية في الفترة الأخيرة، مشيدًا بجهود سمو وزير الرياضة في تسخير كافة الإمكانات لإنجاح الفعاليات الرياضية التي تحتضنها المملكة. ووجه المسحل الشكر للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على ثقته ومنح المملكة حق استضافة النسخ الثلاث المقبلة من كأس آسيا تحت 17 عامًا، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون بين الاتحادين السعودي والآسيوي بما يساهم في تطوير كرة القدم الآسيوية.